Palermo-Padova sfida “mondiale”: gara in diretta su Rai Italia

La gara decisiva per la Serie B in diretta anche all'estero

1' DI LETTURA

La finale di ritorno dei playoff di Serie C Palermo-Padova sarà visibile, oltre che su Rai 2, anche dagli italiani residenti all’estero. Infatti, grazie alla liberatoria concessa a Rai Italia dalla Lega di Serie C, la gara verrà trasmessa in diretta a partire dalle 21:05 (calcio d’inzio alle 21:15), con il commento di Giuseppe Galati e Mario Somma e le interviste di Lucio Michieli.