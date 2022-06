Palermo-Padova in diretta su Rai 2, Ghirelli: “Spettacolo vero”

Il presidente della Lega Pro Ghirelli:"La finale delle finali nel segno della sportività tra tifoserie gemellate e grande agonismo"

1' DI LETTURA

PALERMO – La gara di ritorno della finale playoff di Serie C tra Palermo e Padova sarà visibile in diretta su Rai 2 a partire dalle 21.15. Il match, inizialmente fissato per le ore 21, è quindi slittato di 15 minuti per permettere all’emittente di trasmetterlo dal fischio d’inizio. Ad annunciarlo su Twitter è stato il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli: “Palermo-Padova, domenica 12 giugno ore 21.15, la finale delle finali nel segno della sportività tra tifoserie gemellate e grande agonismo. Rai2 in diretta, Sky in diretta, Eleven in diretta: spettacolo vero in Italia e nel mondo”.

Nel match di andata ad imporsi per 1-0 allo stadio Euganeo sono stati i rosanero di Silvio Baldini grazie al sigillo di Roberto Floriano, andato in rete nei minuti iniziali della gara. Per il Palermo, quindi, per ottenere la promozione in Serie B sarà sufficiente anche un pareggio.