Palermo, le palestre scolastiche alle associazioni sportive: ecco l’avviso

Sono coinvolte dieci scuole

PALERMO – Le palestre scolastiche di Palermo a disposizione delle associazioni sportive perché offrano attività motoria a ragazzi, anziani e disabili. L’avviso è stato pubblicato oggi dalla Città Metropolitana di Palermo.

Sono coinvolte dieci scuole: l’istituto Rutelli di Palermo, il Santi Savarino e il Dalla Chiesa di Partinico, la scuola Amato di Cefalù, il Salerno di Gangi, il liceo Palmeri di Termini Imerese, l’Istituto di Lercara Friddi, il Don Calogero Vincenti di Bisacquino e il Liceo Scaduto e il D’Alessandro di Bagheria.

L’avviso

L’avviso, firmato dal sindaco metropolitano Roberto Lagalla, scade l’8 ottobre prossimo. Le palestre assegnate alle associazioni sportive verranno aperte negli orari extrascolastici e offriranno attività amatoriale e agonistica al servizio dei territori privi di strutture pubbliche. L’assegnazione avrà la durata di un’intera stagione sportiva. Potranno essere organizzate anche manifestazioni di carattere culturale o ludico-ricreativo.

I punteggi

Favorite nei punteggi saranno le associazioni sportive che hanno sede nel territorio della scuola che dimostreranno di aver svolto attività agonistica a livello nazionale, interregionale e regionale e che offriranno servizi ai diversamente abili.

“Lo sport contro la dispersione scolastica”

“Anche lo sport é uno strumento utile per la prevenzione del fenomeno della dispersione scolastica”, dice il direttore dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia Giuseppe Pierro che oggi a Catania è intervenuto ad un convegno sulla dispersione organizzato dal Comitato per il centenario della nascita di Don Milani.