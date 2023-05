Il Palermo Pallamano promosso in Serie A Silver

I rosanero tornano da Chieti con la promozione

1' DI LETTURA

Nel Girone B delle Finals di Serie A2 di pallamano, a Chieti, il CUS Palermo si aggiudica la promozione in Serie A Silver. I rosanero, con la vittoria per 26-25 sul Metelli Cologne, hanno raggiunto matematica l’obiettivo del salto di categoria, coronando il sogno della squadra del capoluogo siciliano.

Alessandro Aragona, capitano del CUS Palermo, ha dichiarato: “È stata una stagione tra alti e bassi. Siamo partiti fortissimo. Ad un certo punto abbiamo sognato anche di entrare nelle Finals per la Gold ma non ce l’abbiamo fatta. Ci siamo quindi concentrati sulla conquista della Silver e l’abbiamo centrata. Siamo felicissimi per questo. La serie era iniziata malissimo, però siamo stati bravi nel trovare la forza mentale e fisica per arrivare fino in fondo”.