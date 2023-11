Papireto verso la riapertura: Lagalla incontra il commissario per il dissesto

Il tratto di strada è chiuso dal dicembre del 2021

PALERMO – Forse, dopo 2 anni di attesa, via Matteo Bonello, il tratto di strada che collega la Cattedrale di Palermo e il mercato delle pulci, potrebbe presto riaprire al traffico. Il tratto di strada è “sbarrato” dall’11 dicembre 2021, quando una copiosa pioggia colpì il capoluogo siciliano causando l’esondazione del complesso sistema di canali che interessa l’area e il cedimento del tratto stradale.

L’area, lo scorso mese, dopo un lungo dibattimento tra comune e regione per chiarire di chi fossero le competenze, è stata interessata da indagini strumentali che hanno permesso di capire le cause del dissesto e cosa fare per riaprire la strada.

Per questo domani, lunedì 27 novembre, il commissario per il dissesto idrogeologico, Maurizio Croce e la società che ha eseguito le indagini incontreranno il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore ai lavori pubblici Totò Orlando, per esporre gli ultimi aggiornamenti.

Cosa fare per riaprire la strada

Nell’area è presente una voragine ed il commissario chiederà al sindaco di ripristinare l’area con un adeguato strato di materiale idoneo ben costipato e riasfaltando con asfalto drenante, la modifica di alcune pendenze ed il miglioramento del sistema di allontanamento delle acque meteoriche. Ciò al solo scopo di riaprire la strada e permettere il passaggio delle automobili su quel tratto di strada.

Croce farà presente anche che sarà necessario migliorare la raccolta dell’acqua piovana, che dovrà confluire nel canale Rfi, migliorando quanto realizzato nel 2005 quando fu creato un bypass nel Papireto. Questo nonostante nei due anni di chiusura il comune abbia eseguito dei lavori per installare un altro bypass utile a limitare l’afflusso delle acque nel canale Papireto.

Croce: “Resterà il problema allagamento a Monte di Pietà“

“Ripristinando e sistemando l’asfalto la strada, però, resterà un problema che esisteva già – spiega Maurizio Croce – cioè l’allagamento del quartiere Monte di Pietà ogni volta che piove. Purtroppo il problema rimarrà, per questo farò una proposta al sindaco. L’autorità di bacino stanziò 500mila euro per risolvere i problemi al canale e permettere la riapertura, di questi sono stati utilizzati 60mila euro, con le somme rimanenti si potrebbe fare uno studio idraulico del quartiere. I due canali, infatti, non riescono a sopportare la quantità di acqua che arriva da monte, inoltre da quelle parti ci sono anche delle sorgenti ed esonda tutto“.