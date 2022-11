Palermo-Parma, Corini: “Ha vinto la squadra che ci ha creduto di più”

"Ringrazio tutti i presenti allo stadio, il tempo non era dei migliori"

PALERMO – La sfida tra Palermo e Parma si è conclusa per 1-0 in favore dei rosanero. Dopo la gara, il tecnico della società di viale del Fante Eugenio Corini è intervenuto in conferenza stampa. L’allenatore dei siciliani ha commentato l’incontro con i ducali vinto di misura proprio dalla sua squadra: “È una vittoria importante, dare continuità in casa ti fa fare salto in avanti a livello di autostima. Faccio i miei complimenti a Pecchia, sta facendo un lavoro incredibile. Per me la svolta è a fine campionato, poi dentro ci sono periodi significativi. Siamo a 8 punti in 4 gare, dobbiamo continuare a mantenere alta la concentrazione. Serve continuare così anche per la sfida al Cosenza, per fare poi delle considerazioni al momento della sosta”.

“Se siete stati in una squadra sapete cosa significa la pesantezza di certi momenti – prosegue Corini -. Siamo cresciuti, abbiamo trovato una strada importante e questo risultato è importante per la squadra e per l’impegno che ci mettono. Gli standard elevati in allenamento sono lo specchio poi delle partite che si fanno. La Serie B è stata sempre difficile, ti fa vedere il sogno e poi ti riporta nell’incubo delle partite. Come hanno esultato al gol di Marconi è figlio dei sacrifici che fanno tutti i giorni”.

L’allenatore dei rosanero ha spiegato alcuni momenti della gara poi vinta grazie al gol di testa di Ivan Marconi: “Abbiamo attuato una fase del match per attirare l’avversario in un certo modo, loro poi hanno preso possesso del campo. Abbiamo difeso meglio col palleggio, la squadra ha avuto coraggio. E’ mancato qualcosa in un campo difficile perché bagnato e in una partita equilibrata. Alla fine ha vinto la squadra che ci ha creduto di più, ho detto questo anche ai ragazzi. La crescita della squadra è fondamentale, abbiamo una storia molto breve. Era fondamentale mettere dentro dei risultati, abbiamo tanto da migliorare ma era importante uscire dal momento portando a casa punti e l’abbiamo fatto”.

“Eravamo stati pericolosi e abbiamo riciclato una palla inattiva creando difficoltà. Grande giocata di Valente e gran gol di Marconi, questo significava spostare l’inerzia dalla nostra. Quando giochiamo in casa si sente il rumore dello stadio, quindi i tifosi si fanno sentire quando la squadra risponde bene. Ringrazio dunque tutte le persone che sono venute oggi seppur il tempo non era dei migliori”, ha concluso Corini.