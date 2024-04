Palermo-Parma, Lucioni: “Ci teniamo stretto questo punto”

Il difensore: "Di Mariano lo aspettiamo presto"

“Cerchiamo di guardare il bicchiere mezzo pieno. Credo sia stata una buona gara dal punto di vista dell’aggressività e del non voler prendere gol contro una squadra forte”. Fabio Lucioni, difensore del Palermo, commenta così lo zero a zero arrivato contro il Parma al “Renzo Barbera”. “Ci teniamo stretto questo punto, ci deve far capire che possiamo giocarcela contro tutti e abbiamo le qualità per disputare un finale di stagione da protagonisti passando ai playoff”.

“Credo che per quanto riguarda la fase difensiva parlerei di atteggiamento globale e collettivo per cercare di non prendere gol – aggiunge Lucioni -. Nel momento in cui non si prende gol e si termina con la porta inviolata a livello mentale ti aiuta e ti fa spostare l’asticella un po’ più in avanti. Il mister ha portato più serenità possibile per farci scrollare di dosso un po’ di pressioni. Con il nuovo modulo abbiamo avuto un po’ di solidità in più e un po’ di attacco alla profondità diretto”.

“Il palleggio è dovuto più ad un fatto di compattezza. Così non ci allunghiamo e diamo meno modo agli avversari di prendere il sopravvento. Perdiamo qualcosa magari di imprevedibilità e velocità nell’arrivare a conclusione. Dobbiamo prendere il buono da questa partita per creare i presupposti per un futuro più roseo nell’avvenire. Dobbiamo arrivare bene mentalmente per disputare i playoff, le squadre saranno forti e noi non siamo di meno”.

“L’aggressività fa parte della mentalità di Mignani. Prima di Cosenza e prima di Parma abbiamo lavorato su dei concetti di possesso palla non sterile. Dobbiamo essere bravi noi in campo a leggere queste cose e a sfruttarle. Ho visto Di Mariano rincuorato e sorridente, poteva andare peggio sicuramente. Lo aspettiamo presto, li avessimo noi in classifica questi 19 punti che ha lui (sorride, ndr). Per me l’infortunio è alle spalle e avevo solo il peso dei quattro gialli poi scontati a Cosenza. Mi auguro di poter contribuire a questo finale di stagione”, ha concluso il difensore del Palermo.