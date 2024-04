Palermo-Parma, Mignani: “Giocato alla pari contro la prima in classifica”

Per Di Mariano 19 punti di sutura al ginocchio destro, il mister: "Non ci sono fratture per fortuna"

PALERMO – Ancora un pareggio per i rosanero guidati da Michele Mignani, il terzo di fila per il Palermo. Il tecnico dei siciliani ha commentato così in conferenza stampa la sfida terminata a reti inviolate contro il Parma capolista: “Non guardo molto lontano e per ora mi concentro fino a questa sera. Il Palermo ha fatto una buona gara, sto anche un po’ stretto se dico così. Nei primi trenta minuti siamo stati intensi e abbiamo creato occasioni, nella ripresa la gara è stata più equilibrata”.

“Ce la siamo giocata alla pari contro i primi in classifica, ma possiamo andare a casa contenti questa sera – ha aggiunto l’allenatore -. Le gare spesso vengono decise da episodi e questa sera non è stato così. Brunori alla fine era stanco mentre Di Francesco stava bene, per questo è uscito il numero 9. Volevo mettere forza in mezzo al campo e ci sono momenti in cui mancano pochi minuti e se non la vinci non la devi manco perdere. Il Parma negli ultimi minuti di gara si abbassava molto e si stringeva”.

Sulla squadra e su Di Mariano

“Quando sono arrivato qui non avevo idea di quello che potevo proporre e ho avuto grandissima disponibilità dalla squadra. Dalla prima partiti ci siamo messi in un certo modo e io volevo dare solidità – prosegue il tecnico del Palermo -. Adesso abbiamo consolidato la cosa e non abbiamo preso gol ma dobbiamo essere propositivi e cercare di far male all’avversario. Siamo arrivati comunque vicino al gol più volte. Il Parma se gli concedi campo ti fa male quindi i ragazzi sono stati bravi”.

“Spero che Di Mariano non stia fuori fino al termine della stagione. Ha un taglio e non ci sono fratture fortunatamente (ferita al ginocchio destro suturata con 19 punti, verrà rivalutato nei prossimi giorni, ndr). Siamo contenti non ci sia niente di grave per lui. Il peggio è passato e lo ‘coccoloremo’ facendo di tutto per rimetterlo in piedi. Il Parma è il Parma, ce la siamo giocata con personalità e con coraggio. Devo fare i complimenti ai ragazzi. Oggi ho visto tante cose fatte bene”, ha concluso Mignani.