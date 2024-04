Serie B, Palermo-Parma: la diretta testuale del match - LIVE

La diretta testuale del match tra i rosanero e i ducali

PALERMO – Big match nell’anticipo di Serie B allo stadio “Renzo Barbera”. Il Palermo ospita il Parma capolista alla ricerca dei primi tre punti dell’era Mignani in rosanero.

La partita

Articolo in aggiornamento

90′ + 4′ – Triplice fischio del direttore di gara. Palermo-Parma termina 0-0.

90′ + 3′ – Ammonito Gomes

90′ + 2′ – Di Francesco tenta il tiro da fuori area, para Chichizola con facilità

90′ – In casa Palermo l’ultima sostituzione è Coulibaly per Brunori. Assegnati quattro minuti di recupero

83′ – Ultimo cambio per gli ospiti, entra Ansaldi ed esce Man

79′ – Per il Parma in campo anche Hernani, esce Benedyczak

78′ – Giallo per Bernabè

77′ – Di Francesco serve Buttaro sul palo lontano, il numero 25 però non riesce a colpire la sfera al volo

70′ – Mignani risponde con Segre e Traorè che prendono il posto di Mancuso ed Henderson

69′ – Mister Pecchia manda in campo Sohm per Mihaila

68′ – Ci prova Charpentier da posizione defilata, palla fuori

62′ – I rosanero continuano a gestire la sfera provando a costruire azioni più ragionate, il Parma prosegue nella sua strategia di attesa

52′ – Doppia occasione per Brunori in area avversaria, in entrambi i casi però il numero 9 del Palermo non riesce a impattare la sfera

49′ – Tentativo al volo da fuori area di Estevez, la palla sfiora il palo alla destra di Pigliacelli

Ore 21.39 – Cambio tra le fila del Parma, Charpentier prende il posto di Cyprien. A seguire inizia il secondo tempo

45′ + 3′ – Duplice fischio al “Barbera” e squadre negli spogliatoi sul risultato di 0-0. Il match fino a questo momento vede i rosanero con maggiore possesso e gestione della sfera, mentre i ducali attendono e difendono provando a far male in contropiede.

45′ + 2′ – Traversa colpita da Delprato con una staccata di testa

45′ – Assegnati tre minuti di recupero

42′ – Ammonito Diakité

40′ – Ancora pericoloso il Parma con Delprato che si inserisce in area rosanero e calcia forte in porta, Pigliacelli risponde di nuovo presente

39′ – Uscita palla al piede sbagliata di Buttaro, Di Chiara recupera la sfera e calcia; Pigliacelli si allunga e manda la sfera in corner

37′ – Giallo per Osorio

35′ – Il gioco riprende e il Palermo va vicino al gol con Mancuso che tenta la zampata vincente sul cross di Lund, la parata di Chichizola mantiene invariato il risultato

33′ – Di Mariano è costretto a lasciare il campo in barella. Nello scontro ha avuto la peggio il suo ginocchio destro, immediatamente immobilizzato dai medici. Al suo posto entra Buttaro

30′ – Scontro durissimo tra Di Mariano ed Estevez, i due restano a terra e servono gli interventi dei sanitari per le cure del caso

22′ – Bernabè ci prova da fuori area sugli sviluppi di un calcio piazzato, palla respinta dalla difesa del Palermo

19′ – Brunori largo sulla sinistra prova il cross sul palo lontano dove arriva Di Mariano che tenta il gran gol in sforbiciata

10′ – Fase di studio tra le due squadre con la partita che sembra aperta grazie ai tentativi in fase offensiva da una parte e dall’altra

2′ – Primo tiro in porta per il Palermo con Mancuso che calcia da posizione ravvicinata ma in fuorigioco

Ore 20.34 – Primo pallone affidato al Parma, al via il match al “Barbera”

Ore 20.32 – Minuto di raccoglimento prima del fischio iniziale per la scomparsa di Mattia Giani

Ore 20.29 – Palermo e Parma entrano sul terreno di gioco, soliti saluti di rito prima del match

Ore 20.15 – Si rientra negli spogliatoi, calcio d’inizio in programma alle 20.30

Ore 19.45 – Squadre in campo per il riscaldamento prepartita

Il tabellino

PALERMO: Pigliacelli, Lund, Gomes, Lucioni, Mancuso (dal 70′ Traorè), Brunori (Cap.; dal 90′ Coulibaly), Di Mariano (dal 33′ Buttaro), Di Francesco, Nedelcearu, Diakité, Henderson (dal 70′ Segre). A disposizione: Desplanches, Graves, Stulac, Segre, Insigne, Marconi, Buttaro, Soleri, Aurelio, Ceccaroni, Traorè, Coulibaly. Allenatore: Mignani.



PARMA: Chichizola, Osorio, Benedyczak (dal 79′ Hernani), Estevez, Bernabè, Delprato (Cap.), Mihaila (dal 69′ Sohm), Circati, Cyprien (dal 46′ Charpentier), Di Chiara, Man (dall’83’ Ansaldi). A disposizione: Turk, Corvi, Balogh, Charpentier, Ansaldi, Colak, Sohm, Hainaut, Partipilo, Camara, Hernani, Zagaritis. Allenatore: Pecchia.



ARBITRO: Aureliano (Bologna). AA1: Di Giacinto (Teramo). AA2: Bahri (Sassari). IV UFFICIALE: Bordin (Bassano del Grappa). VAR: Nasca (Bari). AVAR: Meraviglia (Pistoia).



MARCATORI:



NOTE: Ammoniti: Osorio (PAR), Diakité (PAL), Bernabè (PAR), Gomes (PAL).