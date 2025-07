Palermo, Peda: “Inzaghi ci trasmette una mentalità vincente”

Il difensore: "Siamo una squadra con tanti giocatori forti"

“Sicuramente già dal primo giorno si vede che si lavora tanto. Anche il mister ci ha detto che dobbiamo correre con lui. Si vede dal primo giorno, ma io sono felice perché secondo me sono tre settimane che dobbiamo lavorare bene per stare bene poi in campionato”. Patryk Peda, giovane difensore del Palermo, ha iniziato così la sua intervista ai microfoni ufficiale del club rosanero dal ritiro in Valle D’Aosta.

“Abbiamo tanti giocatori forti, siamo una squadra che può lottare con tutte e penso che se ci prepariamo bene poi dipende tutto da noi – ha aggiunto -. L’anno scorso ho fatto sei mesi a Castellammare di Stabia, sono felice di essere stato lì e devo ringraziare tutti perché sono stato molto bene, ho fatto le mie 13 partite e penso siano andate tutte bene. Era importante per me perché prima non avevo giocato tanto, stavo aspettando per questo momento e poi partita dopo partita mettevo ancora di più”.

“Cosa trasmette Inzaghi? Come ho detto anche prima, ci ha detto subito che si deve correre e poi anche la mentalità vincente. Sappiamo bene chi è il mister, ha giocato a livelli molto molto più alti, quindi lavorare con lui è anche meglio per noi perché poi possiamo fare tutto in campionato”, ha spiegato Peda sul nuovo tecnico dei rosanero.

“È bellissimo vedere tutti i tifosi anche qui perché sappiamo bene che è lontano da Palermo e sono tantissimi tifosi qua che ci spingono dall’inizio. Per me è molto importante stare bene con i tifosi perché ci aiutano tantissimo. Sull’amichevole col City? È una partita molto molto bella perché il Manchester City è una squadra di livelli top, allora anche per noi ci serve giocare contro queste squadre. Poi al nostro stadio con tutti i tifosi sarà bellissimo”, ha concluso il giovane difensore.