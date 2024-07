Palermo pazza per Calcutta, oltre 9mila fan hanno assistito al concerto

Il cantautore si è esibito sui brani del disco Relax e non solo

PALERMO – Un sold out che non si vedeva da tempo ai Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo. Nella serata di ieri, giovedì 25 luglio, oltre 9mila fan di Calcutta hanno assistito al concerto del cantautore di Latina.

Il concerto fa è l’unica tappa siciliana del tour “Relax” ed è uno degli eventi estivi nell’ambito del Dream Pop Palermo Fest.

Il cantautore si è esibito sui i brani del suo ultimo disco, “Relax”, e proprio con una di queste (2 minuti) ha aperto il concerto, oltre ai grandi successi che hanno segnato la sua carriera come “Cosa mi manchi a fare”, ma anche “Pesto” e “Gaetano”.

L’ultimo disco, uscito il 20 ottobre 2023, si è preso la prima posizione in classifica e secondo i dati della FIMI è stato il disco più venduto in Italia nella settimana d’uscita. Si è piazzato inoltre in quinta posizione della Top Albums Debuts Global di Spotify.