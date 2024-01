Ci sono dei precedenti con lo stesso metodo

PALERMO – Furto in una farmacia in via Messina Marine, a Palermo, utilizzando un petardo per scardinare lo sportello di un distributore esterno di profilattici. Portati via prodotti e i soldi.

I precedenti

Le indagini sono condotte dai carabinieri. Nei giorni scorsi con la stessa tecnica sono stati presi di mira i distributori di alcuni tabacchi a Sferracavallo e in via Sciuti. In tutti i casi sono stati acquisiti i filmati dei sistemi di videosorveglianza.