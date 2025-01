Palermo-Pisa, big match al “Barbera” per i rosa: le probabili formazioni

Le possibili scelte dei due allenatori

Il Palermo torna a giocare al “Renzo Barbera” in occasione del big match contro il Pisa di Pippo Inzaghi. “Sarà una gara fisica, ma possiamo giocarcela”, ha detto il tecnico dei rosanero Alessio Dionisi alla vigilia del match. Un incontro di certo non facile per i padroni di casa, che intanto proveranno a dare un’accelerata finale in questi ultimi giorni della sessione invernale di calciomercato.

Dopo due vittorie consecutive i rosanero hanno mostrato per l’ennesima volta discontinuità, tornando da Reggio Emilia con zero punti in tasca. Nelle ultime cinque gare, il bottino del Palermo è di tre vittorie e due sconfitte (tre successi consecutivi, però, considerando solo le partite tra le mura amiche). Tutto da rifare, dunque, in vista della difficile gara contro i toscani. La squadra di Dionisi è adesso all’ottavo posto a quota 30 punti (anche se la graduatoria di Serie B, come sempre, è cortissima).

Il Pisa è secondo in classifica e non vuole arrestare la sua rincorsa al Sassuolo che comanda la graduatoria del campionato cadetto. I nerazzurri sono reduci dalla vittoria di misura ai danni della Salernitana (in 10 contro 11) e, più in generale, nei cinque precedenti incontri prima di oggi hanno ottenuto quattro successi e un pareggio. I toscani sono il secondo miglior attacco e la seconda miglior difesa del campionato. Nel match d’andata il Pisa si impose per 2-0 ai danni dei rosa (autogol di Nedelcearu e gol di Bonfanti).

Palermo-Pisa: le probabili formazioni

Mister Dionisi dovrebbe schierare tra i pali ancora Sirigu, con Desplanches ancora in panchina. In difesa Magnani insidia Baniya sul centro-destra. In mediana torna Segre titolare, mentre in avanti confermata la coppia d’attacco del 3-5-2 con Brunori e Le Douaron.

Pippo Inzaghi schiera i suoi con un 3-4-2-1. A centrocampo Abildgaard prenderà il posto dello squalificato Marin. Alle spalle del centravanti Lind, invece, ci saranno Arena (assente Tramoni) e l’ex rosanero Moreo.

PALERMO (3-5-2): Sirigu; Baniya, Nikolaou, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Gomes, Ranocchia, Lund; Brunori, Le Douaron.

PISA (3-4-2-1): Semper; Canestrelli; Caracciolo, Bonfanti; Touré, Abildgaard, Hojholt, Angori; Arena, Moreo; Lind. Allenatore: Inzaghi.