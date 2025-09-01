Palermo, Pohjanpalo: “Quattro punti in due gare è un ottimo avvio”

L'attaccante: "Non ricordo l'ultima volta in cui ho preso palo e traversa nella stessa gara"

Joel Pohjanpalo, attaccante del Palermo votato dai tifosi rosanero come miglior giocatore della partita contro il Frosinone, ha parlato ai microfoni ufficiali del club di viale del Fante. Il suo commento è iniziato proprio dal match contro i ciociari terminato a reti inviolate.

“È stata una partita impegnativa. Il Frosinone ci ha messo in difficoltà, soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa siamo cresciuti e abbiamo creato occasioni importanti per vincere, ma la fortuna non è stata dalla nostra parte e non siamo riusciti a raggiungere il nostro obiettivo. Quattro punti nelle prime due giornate possiamo considerarlo come un buon inizio. Ora dobbiamo guardare avanti”.

“Non ricordo l’ultima volta che mi è capitato di colpire un palo e una traversa nella stessa partita, ma fa parte del calcio – ha aggiunto -. Sul primo episodio Pierozzi ha effettuato un grande cross: non era semplice, ma conosco le mie qualità da attaccante e so che in quella situazione avrei potuto segnare. Sulla traversa, Palumbo ha battuto un calcio d’angolo perfetto, il difensore ha fatto un ottimo lavoro e c’era una possibilità su due che la palla entrasse”.

Il centravanti finlandese ha poi parlato delle prime partite di Serie B: “Quattro punti nelle prime due giornate sono un’ottima partenza. Avremmo voluto avere 6 punti, ma è importante sapere che non si possono vincere tutte le gare. In questo tipo di partite, in cui crei diverse occasioni senza riuscire a concretizzare, è fondamentale riuscire a portare a casa almeno un punto. Alla fine del campionato ogni punto potrà fare la differenza”.

“I nostri tifosi? Sono un grande punto di forza. In queste prime due giornate è stato incredibile giocare in un “Barbera” gremito. Spero di rivedere lo stadio così per tutta la stagione. Il sostegno dei tifosi sarà fondamentale per raggiungere insieme gli obiettivi prefissati. Joronen? È un caro amico e un portiere di qualità. Credo che tutti abbiano potuto notarlo. Non era semplice per lui, visto che si è allenato una sola settimana e ha dovuto giocare per l’infortunio di Bardi. È stato tra i migliori in campo e ha dato un grande contributo tra i pali. Sono molto felice per lui”, ha concluso Pohjanpalo.