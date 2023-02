Palermo scontro per i precari Covid: in Consiglio comunale sfiorata la rissa

A innescare la miccia sono state le allusioni di Forello mentre stava intervenendo Bonanno

1' DI LETTURA

Sfiorato lo scontro fisico al Consiglio comunale di Palermo tra Ugo Forello di Oso e Domenico Bonanno della Nuova Democrazia Cristiana. Si sono insultati a vicenda a Sala delle Lapidi. Poi Il self control di entrambi ha evitato che venissero alle mani. La scena non è documentata dalle telecamere, che istituzionalmente raccontano i lavori di Sala delle Lapidi, perché la seduta è stata prontamente interrotta dal presidente Giulio Tantillo.

A innescare la miccia sono state le allusioni di Forello mentre stava intervenendo Bonanno. Il rappresentante della Nuova Dc stava esprimendo solidarietà ai precari della sanità che da oggi non hanno un posto di lavoro per la scadenza dei contratti che erano stati avviati durante l’emergenza Covid. Per loro auspicava forme di stabilizzazione, seppure di competenza non comunale, riconoscendone il valore per aver fatto fronte all’epidemia. Per Forello la tesi avrebbe potuto prefigurare una pratica clientelare.

Nel suo precedente intervento l’esponente di Oso, pur riconoscendo il valore dei precari, sanitari e amministrativi, aveva sostenuto che la legge prevede che nella pubblica amministrazione si entri per concorso. “Le assunzioni vanno fatte in base ad una programmazione – ha detto Forello – non si può prima assumere e poi decidere che lavoro dare agli stabilizzati”. Di diverso approccio era stato l’intervento di Bonanno per il quale è necessario riconoscere il ruolo svolto dai precari Covid. “Si tratta di personale che è stato formato in un momento eccezionale anche grazie al sistema sanitario e sarebbe assurdo privarsene. Noi chiediamo la proroga dei contratti” ha detto Bonanno.