Palermo, prolungamento di contratto per Massolo

Rinnovo contrattuale per l'estremo difensore rosanero, protagonista nei play-off della passata stagione

PALERMO – Nuovo rinnovo contrattuale per il Palermo dopo la più che produttiva sessione di mercato estiva curata dal duo Rinaudo-Zavagno. Non solo nuovi innesti ma anche conferme come nel caso di Samuele Massolo che, come comunicato dalla società rosanero, ha prolungato il suo contratto fino al 2024.

Riconoscimento importante per il portiere rosa, protagonista nel finale della passata stagione e nel trionfale cammino play-off e in cerca di una maglia da titolare dopo l’arrivo in estate di Pigliacelli.

Di seguito il comunicato del Palermo:

“Il Palermo F.C. comunica di aver prolungato il contratto di Samuele Massolo. Il portiere si è legato al Club di Viale del Fante fino al 30 giugno 2024. A Samuele le congratulazioni del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”.