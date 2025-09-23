Palermo, prorogata l’attività sperimentale degli ispettori ambientali

Nei primi due mesi di lavoro elevate 400 multe per un totale di 80mila euro

PALERMO – Il sindaco Roberto Lagalla ha firmato l’ordinanza che proroga di un ulteriore mese l’attività sperimentale degli ispettori ambientali della Srr, la nuova figura introdotta per la prevenzione, la vigilanza e la sensibilizzazione verso il decoro urbano della città.

L’attività dei 37 ispettori – si legge in una nota diffusa dal comune – verrà finanziata da Srr nell’ambito delle disponibilità maturate a valere sulla quota associativa annuale che il Comune versa nei confronti della Società.

Le multe già elevate

Nei primi due mesi di sperimentazione, sono state 400 le multe registrate dall’azione degli ispettori ambientali, per un totale di 80 mila euro di introiti. Le contravvenzioni hanno riguardato gli abbandoni di rifiuti oltre l’orario consentito (multa da 160 euro) e quelli lontani dalle postazioni di conferimento (multa da 330 euro).

Lagalla e Alongi: “Proseguiamo con questo progetto”

“In attesa dell’approvazione in Consiglio comunale del Regolamento sui rifiuti – commentano il sindaco e l’assessore all’Ambiente, Piero Alongi -, l’amministrazione intende proseguire con questo progetto sperimentale”.

“L’attività ha principalmente il duplice obiettivo di vigilare e, allo stesso tempo, sensibilizzare i cittadini a comportamenti corretti in termini di conferimento dei rifiuti. Si confermano, quindi, gli importanti sforzi che l’amministrazione sta mettendo in campo sul fronte dei controlli che mirano a un incremento del livello di decoro in città e, oltre agli ispettori, sono entrate in funzione nelle ultime settimane le nuove telecamere di videosorveglianza che rappresentano un ausilio e un deterrente determinante nel contrasto agli abbandoni illeciti di rifiuti”.