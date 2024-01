Interessato il tratto di strada che si trova di fronte la scuola Amari

PALERMO – Prosegue il processo di pedonalizzazione di via Ingrassia, a Palermo. Il tratto di strada che si trova di fronte la scuola Amari, plesso dell’Istituto Comprensivo Rita Borsellino, è ora inibito al transito delle auto.

Si è deciso di pedonalizzare l’area

Da diversi mesi è in atto un processo di trasformazione urbana, nato dal confronto tra residenti, bambini e bambine del plesso Amari e i loro genitori, i commercianti, gli insegnanti, le associazioni e l’amministrazione comunale. Nell’ambito del progetto Sport Popolare in Spazio Pubblico, sostenuto da Fondazione con il Sud, tra i cui partner c’è anche la scuola, si è quindi deciso di pedonalizzare l’area per permettere ai bambini e alle bambine di poter uscire da scuola in sicurezza e per creare uno spazio di gioco e relazione, colorato e gioioso, dove chiunque possa sostare.

La prima versione dell’intervento, accompagnata da un’ordinanza del comune di Palermo, prevedeva la completa pedonalizzazione dell’area, ma questa proposta non ha convinto i commercianti della zona e così dopo diversi incontri di progettazione partecipata si è deciso di restringere l’area pedonale, lasciando una corsia per il transito delle auto e alcuni parcheggi. Così è arrivata la seconda ordinanza del comune che concilia i bisogni di tutti.