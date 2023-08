Palermo, protesta dei detenuti del carcere Pagliarelli

Hanno rifiutato la colazione e dalle 8 alle 10 e hanno battuto con le stoviglie contro le sbarre per oltre due ore

PALERMO – Protesta stamani dei detenuti del carcere Lorusso di Pagliarelli, a Palermo. Hanno rifiutato la colazione e dalle 8 alle 10 e hanno battuto con le stoviglie contro le sbarre per oltre due ore. Un rumore avvertito anche dagli automobilisti che passavano davanti al penitenziario.

La protesta è scattata nei quattro piani della sezione circuito protetto dove attualmente si trovano circa 180 detenuti. Pare che i detenuti abbiano voluto manifestare la propria insofferenza per problemi di sovraffollamento della struttura, per la mancanza di acqua calda in cella e perché vorrebbero la custodia aperta che prevede una serie di vantaggi per gli accessi alle docce, le attività lavorative e sportive, i momenti di socialità e i contatti con le famiglie.