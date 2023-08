Palermo, protesta degli ex percettori del Reddito: “Chiediamo lavoro”

Una cinquantina di persone si è ritrovata in Piazza Vittorio Veneto

1' DI LETTURA

PALERMO – Nuova protesta degli ex percettori del Reddito di Cittadinanza. Una cinquantina di persone si è ritrovata in Piazza Vittorio Veneto, a Palermo, per chiedere un lavoro vista l’abolizione della misura.

“Chiediamo un lavoro per chi ha perso il Reddito”

“Chiediamo un lavoro per chi ha perso il Reddito – dice il presidente dell’associazione “Basta volerlo”, in piazza con gli ex percettori – che ora percepirà soltanto 350 euro al mese: nemmeno si riesce a pagare l’affitto”.

“Nessuno ha trovato lavoro”

Il corteo si è poi spostato da Piazza Vittorio Veneto all’assessorato regionale del lavoro, in via Trinacria. “Nessuno ha trovato lavoro – ribadiscono gli ex percettori – chiediamo quindi un piano di sviluppo economico da parte della Regione e del Governo”.