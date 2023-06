Palermo, quattrocento mila euro per il Festino: la Giunta approva la delibera

Dai fuochi d'artificio alle luminarie, passando per la prevenzione antincendio

PALERMO – Il 14 luglio, come ormai tradizione, Palermo si fermerà per il Festino di Santa Rosalia, giunto alla 399° edizione. La giunta comunale sta già lavorando alla realizzazione di questa nuova edizione e, come si legge nella delibera del 5 giugno, ha stazionato complessivamente €400.000,00 trovante copertura al capitolo 10810/10 del corrente bilancio pluriennale esercizio 2023, capitolo finanziato con fondi propri dell’Imposta di Soggiorno da destinare a iniziative per la promozione e la realizzazione di spettacoli ed attività ricreative comprese le festività religiose.

I 400mila euro, “richiesti”, dall’assessore alla cultura Giampiero Cannella sono così suddivisi: