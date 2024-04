Indaga la polizia che ha acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza

VIA BANDIERA

PALERMO – In tre armati di pistola e a volto coperto hanno fatto irruzione in un supermercato di via Bandiera, a Palermo, e si sono fatti consegnare l’incasso dal titolare, prima di fuggire a piedi tra i vicoli.

Le indagini sono condotte dalla polizia che ha acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza