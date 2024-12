Assalto al Todis di Tommaso Natale: rapinatori armati di bastoni

Colpo anche nel negozio Zara del centro commerciale Conca d'Oro

PALERMO – Sono entrati in azione poco prima della chiusura, al termine di una giornata in cui il supermercato era stato affollato da centinaia di clienti. Due rapinatori hanno preso di mira il supermercato Todis di via Tommaso Natale a Palermo.

Il colpo e la fuga

Armati di bastoni hanno minacciato i cassieri e si sono fatti consegnare i soldi. Poi si sono dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Dal supermercato è così stato lanciato l’allarme e sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno avviato le indagini per rintracciare i malviventi. Il bottino è ancora da quantificare.

Furto da Zara

Un ladro solitario ha invece messo a segno un furto nel negozio Zara del centro commerciale Conca d’Oro. Si tratta di un extracomunitario che tra gli scaffali è riuscito a impossessarsi di diversi capi d’abbigliamento, tra cui maglie e pantaloni. Anche in questo caso, l’uomo è riuscito ad allontanarsi nel giro di pochi minuti con la refurtiva, ma sarebbe stato ripreso dalle telecamere dell’attività commerciale. Le indagini sono affidate ai carabinieri.