Palermo, rapina una coppia a piazza Indipendenza, arrestato

Rapinatore bloccato a piazza Dainisinni

La polizia ha arrestato un giovane di 30 anni che ha rapinato una coppia in piazza Indipedenza a Palermo. L’uomo con un coltello ha minacciato i due e si è fatto consegnate il monopattino e i soldi che avevano in tasca. La vittima dopo il colpo ha chiamato gli agenti di polizia. Gli agenti poco dopo hanno bloccato il rapinatore in piazza Danisinni con i soldi in tasca. Il gip ha convalidato l’arresto e disposto gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico.