Palermo-Reggina, Corini: “L’inerzia di questa Serie B può cambiare velocemente”

"Soleri merita questa enorme soddisfazione. Pubblico? Questo è lo spirito che voglio"

2' DI LETTURA

PALERMO – Nel post partita di Palermo-Reggina, terminata 2-1 in favore dei rosanero, il tecnico dei siciliani Eugenio Corini è intervenuto in conferenza stampa per commentare la sfida: “La Reggina ha dimostrato di essere una grande squadra. Oggi ho visto due squadre che hanno giocato per superarsi, forse noi nel primo tempo potevamo fare meglio qualcosa. Nella ripresa abbiamo approcciato bene. E’ stata una prestazione fatta bene, peccato aver preso il gol del pareggio ma può succedere proprio per il valore della Reggina. Poi l’abbiamo vinta con Mateju e Soleri e spendo due parole proprio per quest’ultimo. Ha sempre avuto lo spirito giusto e oggi ci ha fatto vincere la partita, merita questa enorme soddisfazione. Sul pubblico dico che lo conosco bene, vedere oggi che un errore non è sottolineato ma spinto mi fa piacere. Questo è lo spirito che voglio”.

“Brunori mi ha cercato a inizio settimana – prosegue Corini -, io ne ho tirati tanti in carriera e anche io li ho sbagliati. Li abbiamo preparati insieme e ha segnato così come abbiamo lavorato. Sapevo quanto poteva pesare questa palla, va apprezzato per il coraggio avuto. Questa Serie B è come i titoli in borsa, può cambiare l’inerzia in tre o quattro gare. Sono consapevole che basta poco per cambiare questa inerzia, dobbiamo alzare ogni giorno il livello e l’abbiamo fatto anche con il mercato. Vedere come entrano i nuovi in campo mi fa capire che è una cosa importante. Abbiamo ottenuto tutti insieme questa vittoria e adesso sogno di battere il Genoa”.

Su alcuni aspetti tattici e sui singoli, Corini ha spiegato: “Lavoriamo sempre sui contropiede, dipendono anche come indirizzi il gioco avversario. A volte si può sbagliare la scelta, ma è fondamentale che con la riconquista della palla attacchiamo la porta avversaria e mettiamo in difficoltà la squadra contro. Cambio di Segre? Una scelte tecnica, è stata una settimana particolare per lui. Nella ripresa ho voluto giocarmi la personalità di Verre. Per variare il tema tattico servono questi giocatori e questo mercato mi aiuta da questo punto di vista. Brunori sembra avere solo un affaticamento muscolare”.