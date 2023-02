Palermo-Reggina, vietata la trasferta ai sostenitori ospiti

Il match è stato considerato al alto rischio sul fronte ordine pubblico

PALERMO – Non ci saranno tifosi dalla provincia di Reggio Calabria, allo stadio “Renzo Barbera”, per assistere alla sfida di domenica 5 febbraio tra Palermo e Reggina. Le autorità competenti hanno infatti disposto il divieto della vendita dei biglietti per il settore ospite, nonché a tutti i residenti della provincia calabrese, per via del profilo ad alto rischio del match sul fronte ordine pubblico.

“La Reggina – si legge nel comunicato diramato dalla società amaranto – a seguito della disposizione del Prefetto di Palermo che vieta la trasferta ai sostenitori residenti nella provincia di Reggio Calabria, esprime dispiacere per una decisione che penalizza i propri tifosi e presa, oltretutto, a poche ore da una partita così importante”.