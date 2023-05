Palermo: Stulac si allena con i compagni, a parte Gomes

Le ultime dall'infermeria in casa rosanero

PALERMO – È ripresa nel pomeriggio di lunedì 8 maggio, allo stadio “Renzo Barbera”, la preparazione del Palermo guidato da Eugenio Corini in vista del prossimo match in casa del Cagliari. I rosanero hanno effettuato un’attivazione e mobilità, un lavoro intermittente, combinazioni offensive ed una partita a tema.

Per quanto riguarda l’infermeria, ci sono alcune novità in casa del club rosanero. Leo Stulac ha lavorato con il resto del gruppo. Dario Saric ha iniziato la riatletizzazione. Edoardo Masciangelo ha svolto un lavoro differenziato programmato, a causa di una fascite plantare al piede destro: il numero 11 rosanero seguirà un programma personalizzato per l’intera settimana. Ha lavorato a parte anche Claudio Gomes, in seguito ad un’algia da sovraccarico al tendine d’Achille sinistro. Assente Edoardo Lancini, a causa di una faringite con stato febbrile.