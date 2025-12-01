Palermo, riaperte le iscrizioni alle scuole dell’infanzia comunali

Predisposto anche un calendario di open day aperti alla cittadinanza

PALERMO – Ripartono eccezionalmente le iscrizioni alle scuole dell’infanzia comunali per consentire a un numero ancora maggiore di bambini di accedere ai servizi educativi nell’anno in corso. Accanto alla riapertura delle iscrizioni, predisposto anche un calendario di Open Day aperti alla cittadinanza, preziosa occasione per conoscere da vicino le strutture, il personale educativo, le metodologie didattiche e le opportunità offerte dai servizi 0-6. Gli incontri rappresentano un momento informativo fondamentale per le famiglie, non solo in funzione dell’iscrizione, ma anche per approfondire il ruolo decisivo della fascia 0-6 nello sviluppo cognitivo, relazionale ed emotivo dei bambini.

“Investire in servizi educativi di qualità in questa fascia che va dalla nascita ai sei anni significa investire nel futuro di tutta la comunità – dichiarano il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore Aristide Tamajo, che hanno fortemente sostenuto questo percorso di potenziamento dei servizi educativi -. Gli enormi sforzi compiuti in questi anni – affermano – hanno permesso di aumentare in modo significativo i posti disponibili nelle strutture comunali e convenzionate, offrendo così un ventaglio di opportunità mai così ampio. Negli ultimi anni siamo, infatti, passati da una disponibilità del 6,6% – pari a 1.025 posti – all’attuale 27,18%, con 3.739 posti offerti, avvicinandoci agli standard europei del 33%, previsti per il 2027″.

“La riapertura delle iscrizioni e il ciclo di Open Day rappresentano, quindi, non solo una misura organizzativa, ma anche un segnale politico chiaro: la convinzione che la cura educativa della prima infanzia sia un investimento strategico e prioritario per la città. Un doveroso ringraziamento va agli Uffici guidati dal dirigente Rosario Gagliano, dalla dott.ssa Francesca Mazzola e dalla dott.ssa Margherita Greco, che hanno lavorato al raggiungimento di questi importanti obiettivi”.