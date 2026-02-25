Palermo, riapre il cantiere della scuola intitolata a Sara Campanella

La studentessa è stata vittima di femminicidio

PALERMO – La giunta comunale di Palermo, su proposta dell’assessore all’Istruzione Aristide Tamajo, ha approvato il progetto esecutivo per i lavori di completamento della scuola media Franchetti di via Amedeo D’Aosta, recentemente intitolata a Sara Campanella, la studentessa vittima di femminicidio.

L’importo dei lavori

L’importo complessivo degli interventi ammonta a 2 milioni 256mila e 941 euro e consentirà di portare finalmente a termine l’opera.

I lavori erano rimasti fermi a causa del mancato rispetto dei termini contrattuali da parte della ditta esecutrice. L’Amministrazione comunale ha proceduto in danno nei confronti dell’impresa inadempiente e, attraverso lo scorrimento della graduatoria della gara d’appalto originaria, ha individuato la nuova ditta.

Dopo le opere di dismissione già effettuate nella prima fase del cantiere, i lavori residuali consisteranno principalmente nell’installazione degli impianti elettrici e digitali, di climatizzazione, infissi, la pavimentazione e la sistemazione esterna che consiste nel ripristino del campo di pallavolo e basket e la pista di salto in lungo.

Lagalla: “Approvazione del progetto un passaggio fondamentale”

“L’approvazione del progetto esecutivo – ha detto il sindaco Roberto Lagalla – rappresenta un passaggio fondamentale perché, di fatto, dà il via libera alla ripresa dei lavori”. Il sindaco ha ricordato che l’Istituto comprensivo Nazario Sauro-Franchetti è stato intitolato dall’attuale amministrazione a Sara Campanella, vittima di femminicidio.