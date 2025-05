“Camion di rifiuti scaricati in piazza Danisinni”, la replica della Rap

"C'era un principio di incendio, procedura di sicurezza"

PALERMO – Una notte insonne per i residenti del quartiere Danisinni: “Questa notte gli operatori Rap hanno scaricato un intero camion di rifiuti al centro della piazza e con una pala meccanica hanno poi caricato tutto su un altro camion”. La segnalazione si è diffusa nel giro di poche ore sui social, con tanto di fotografie in cui si nota ciò che resta dei rifiuti sull’asfalto.

“Trattati come una discarica a cielo aperto”

“Siamo stati trattati come una discarica a cielo aperto – si legge sulla pagina Facebook della Comunità Danisinni -. Sicuramente avranno avuto buone ragioni e necessità per fare questo, ma non a discapito di qui ci dorme e soprattutto ci vive. Danisinni è un luogo dove abitano famiglie, vivono anziani, giocano bambini – proseguono – non uno slargo alla mercé notturna di chiunque”.

“Il camion di spazzatura svuotato davanti all’asilo nido comunale sembra essere uno scherzo di qualcuno che non sa fare bene il proprio lavoro. Come comunità di Danisinni siamo indignati di questo atto di leggerezza, ignoranza e profonda mancanza di rispetto per i cittadini. Oggi i bambini giocheranno e cammineranno sopra i liquami maleodoranti di una discarica”.

“Rifiuti davanti all’asilo nido”

“Mi auguro qualcuno ci spieghi cosa è accaduto – dice fratel Mauro Billetta, parroco della chiesa di Sant’Agnese – perché una cosa del genere non era mai successa. La gente è stata svegliata alle 4 di notte dal rumore pale meccaniche e non ha più chiuso occhio. Inoltre, stamattina i bambini dell’asilo sono stati accolti dai residui dell’immondizia per terra e dal cattivo odore”.

Rap: “Principio di incendio, procedura necessaria”

A spiegare cosa è successo è la Rap: “Durante l’attività di raccolta si è verificato un principio di incendio tra i rifiuti nel compattatore e per la sicurezza degli operatori è stato necessario trasferire tutto in un altro mezzo. Per questo i rifiuti sono stati scaricati e poi ricaricati. Ci scusiamo per l’accaduto, ma già nel pomeriggio saranno effettuate tutte le operazioni di bonifica con lavastrade, lavabotte e spazzatrici. Sarà tolto ogni residuo – proseguono – e la strada sarà disinfettata”.