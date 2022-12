Palermo, Rinaudo: “Il mercato di gennaio è un periodo di opportunità”

"Ci confrontiamo con il City Group ogni giorno. Serie B equilibratissima"

PALERMO – “È un campionato equilibratissimo, dove tutte le squadre hanno dei valori importanti per poter fare bene ogni partita. Puoi vincere contro la prima e perdere contro l’ultima”. Così il direttore sportivo del Palermo Leandro Rinaudo commenta il campionato di Serie B ai microfoni di “Sky Sport”. Una stagione complicata non solo per i rosanero, ma per tutte le squadre della serie cadetta. “Siamo partiti in ritardo, ci sono stati tanti cambiamenti – prosegue l’ex responsabile del settore giovanile -. Ma c’è un continuo supporto da parte del City Group e un continuo confronto qua a Palermo tra di noi. Io credo che per quello che è il campionato, per le difficoltà che ci siamo sobbarcati, stiamo facendo qualcosa di giusto per quello che è il nostro percorso, consapevoli che questo è un campionato difficile”.

Il ds dei rosanero si sofferma anche sul rapporto tra la società di viale del Fante e la holding emiratina proprietaria delle quote di maggioranza del club rosanero: “L’asse col City Football Group è continuo, il confronto è giornaliero, settimanale ed è di grande aiuto. Lo dimostra l’arrivo di Claudio Gomes che sta facendo qualcosa di importante. È un ragazzo molto intelligente, che ci ha messo davvero poco ad ambientarsi in una cultura e in una città completamente diversa. Il rapporto con Manchester è stretto, molto vivo. Noi siamo veramente felici, ci sentiamo supportati da una grande società”.

“Il mercato di gennaio è un periodo di opportunità, il tempo ci consentirà di valutare quali sono le strategie giuste – ha spiegato Rinaudo nel corso dell’intervista -. Mancano due partite fondamentali e determinanti, stiamo solamente pensando a quelle (Cagliari e Brescia, ndr). Siamo concentrati molto su queste due partite. Sicuramente se ci saranno delle opportunità per alzare il livello le terremo in considerazione. Playoff? L’occhio cade dappertutto, bisogna essere positivi e propositivi. Bisogna alla fine avere la consapevolezza che è un campionato difficile, che siamo un buona squadra, che abbiamo delle buone qualità. E nel calcio come nella vita tutto può succedere”.