Palermo, rinnovata l’agevolazione Amat per le persone con disabilità

Abbonamento gratuito con Isee fino a 10.440 euro per invalidità pari o superiore al 67%

PALERMO – È stata rinnovata fino al 30 settembre la convenzione tra il comune di Palermo e l’azienda di trasporti pubblici Amat che garantisce agevolazioni tariffarie per l’accesso ai servizi alle persone con disabilità. Lo fa sapere l’amministrazione.

A chi è rivolta la misura

L’iniziativa è rivolta alle persone con una percentuale di invalidità pari o superiore al 67% e prevede il mantenimento delle agevolazioni già introdotte: l’abbonamento gratuito per i cittadini con ISEE fino a 10.440 euro e l’abbonamento annuale al costo di 90 euro per coloro che superano tale soglia reddituale. La misura punta a ridurre il peso delle spese di mobilità, garantire continuità negli spostamenti quotidiani e favorire una maggiore inclusione sociale delle persone con disabilità.

Calabrò: “Garantiamo l’accesso agevolato al trasporto pubblico”

“Abbiamo fortemente voluto rinnovare questa misura – dichiara l’assessore alle Politiche sociali, Mimma Calabrò – perché il modo in cui una persona può spostarsi si traduce nella sua indipendenza. Garantire un accesso agevolato al trasporto pubblico significa offrire maggiori opportunità di autonomia, partecipazione e qualità della vita. Continueremo a muoverci in questa direzione”.

L’assessore Calabrò ha inoltre espresso il proprio apprezzamento per la collaborazione istituzionale che ha reso possibile il rinnovo dell’accordo: “Ringraziamo il presidente Giuseppe Mistretta, il Consiglio di Amministrazione e i vertici di Amat per il dialogo costruttivo e per il lavoro svolto che ha consentito di raggiungere questo risultato. La rete e l’ascolto si confermano i migliori strumenti per affrontare le sfide del territorio e dare risposte concrete ai cittadini”.

Di Gangi (Pd): “Bene il rinnovo, ora diventi misura stabile”

“Bene il rinnovo fino al 30 settembre delle agevolazioni tariffarie Amat per le persone con disabilità. Evitare interruzioni dal 1° luglio era necessario perché questa misura, seppur parziale, è certamente utile a rendere più sostenibili gli spostamenti quotidiani di molte persone”, lo dichiara la consigliera comunale del Partito Democratico Mariangela Di Gangi.

“Alla vigilia della scadenza mi ero unita alle richieste di chiarimento rivolte a Comune e Amat sulla continuità della misura. Avevo chiesto anche di conoscere i dati della prima fase, quante persone ne abbiano usufruito, quali risorse siano state impiegate e quali elementi siano emersi in questi primi tre mesi. La misura infatti era stata presentata come sperimentale proprio per conoscere la platea e costruire il passaggio successivo. Il rinnovo è quindi una scelta positiva, ma da qui al 30 settembre Comune e Amat rendano pubblici dati e atti e definiscano una misura stabile. Non si può lasciare nell’incertezza, di trimestre in trimestre, chi ha bisogno di sapere se potrà continuare a usare il trasporto pubblico a condizioni accessibili”.