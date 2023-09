Palermo, ripresi i lavori per il riassetto della linea elettrica: ecco dove

Il costo complessivo del progetto è di oltre 25 milioni di euro e prevede la posa di 3 cavi

PALERMO – Riprendono, dopo una breve sospensione estiva, gli interventi del gruppo Terna che prevedono il riassetto della rete elettrica di Palermo finalizzato a garantire maggiore efficienza e sostenibilità del sistema elettrico dell’area.

In particolare, si tratta di 3 cavi completamente interrati per una lunghezza complessiva di oltre 6 km: il cavo tra la Cabina Primaria di Quattroventi e la Cabina Primaria di Mulini (4,3 km), il cavo tra la Cabina Primaria Quattroventi e la Cabina Primaria Bacino (1 km), il cavo tra la Cabina Primaria di Quattroventi e la Cabina Primaria di Cusmano (2 km). Per l’intero progetto la società ha previsto oltre 26 milioni di euro, dei quali circa 13 milioni già realizzati.

Tutti i cavi adotteranno tecnologie moderne e saranno realizzati con materiali ecocompatibili e dotati di sistemi di monitoraggio da remoto e in tempo reale per la prevenzione di disservizi, grazie all’installazione di sensori per la raccolta di informazioni e la loro successiva elaborazione.

Terna, in sinergia con il Comune di Palermo, ha messo a punto un piano di modulazione progressiva delle aree di intervento con l’obiettivo di limitare i disagi alla viabilità urbana. Le attività interesseranno le seguenti vie:

Via Archirafi e Via Lincoln;

Successivamente saranno eseguiti in Via Umberto I, Via Cala, Via Francesco Crispi per le quali potrebbe essere valutata l’esecuzione di lavori notturni.

Infine, via Luigi Manfredi, Via Perez, Via Bergamo, Via Oreto, Via Decollati, Corso dei Mille, Via Tiro a Segno;

Una volta conclusi i lavori, la società ripristinerà il manto stradale asfaltando nuovamente i tratti interessati dal cantiere, tutti siti in aree urbane.