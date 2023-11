Palermo, rissa per una ragazza incinta in viale Lazio: arriva la polizia

Sono intervenuti sette equipaggi e un'ambulanza

PALERMO – Tutta colpa della “fuitina”. Doveva essere un incontro chiarificatore ed invece se le sono date di santa ragione. Rissa tra due famiglie a Palermo. Tutto inizia dopo avere appreso la notizia che una ragazza di 20 anni è rimasta incinta.

I componenti dei due nuclei familiari si sono dati appuntamento a Villa Costa, all’incrocio fra viale Lazio e via Empedocle Restivo, dopo che la ragazza è uscita dallo studio del ginecologo per una visita di controllo. In tanti hanno sentito le urla e hanno dato l’allarme. Sono intervenuti sette equipaggi della polizia e un’ambulanza del 118. Gli agenti hanno impiegato un po’ di tempo prima per capire cosa stesse succedendo e poi per riportare la calma.

I due giovani, che vivono in periferia, avrebbero iniziato una relazione contro la volontà dei genitori. La più classica, ed arcaica, delle fuitine nella Palermo del 2023. Sia la ventenne che il compagno, dopo aver scoperto che lei aspettava un bambino, si sarebbero allontanati dalle rispettive abitazioni per andare a vivere insieme. Per questo la decisione di fare incontrare le due famiglie. Doveva essere un incontro chiarificatore, l’inizio di una vita serena. Ed è scoppiata rissa.