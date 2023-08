Palermo, rissa tra parenti con botte e coltelli nel cuore della notte

Per soccorrere i feriti sono intervenuti anche i sanitari del 118

PALERMO – Una rissa tra parenti è scoppiata la scorsa notte in piazza Ciaccio Montalto a Palermo. A chiamare i carabinieri i vicini di casa che hanno assistito alla rissa nella quale oltre a calci e pugni sono spuntati anche coltelli. Protagonisti della rissa cinque giovani dai 40 ai 14 anni parenti tra loro che sono stati denunciati. Quattro per rissa e un quinto per porto illegale d’armi. Le indagini sono state condotte dai carabinieri del radiomobile. Per soccorrere i feriti sono intervenuti anche i sanitari del 118 che li hanno trasportati in ospedale.