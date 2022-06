Palermo, ritiro precampionato al “Tenente Onorato”

Dal 10 luglio i rosanero tornano ad allenarsi, a fine mese il primo impegno in Coppa Italia

1' DI LETTURA

PALERMO – Il club rosanero rimarrà in città per il suo ritiro precampionato, dal 10 al 30 luglio, utilizzando il campo Tenente Onorato, grazie all’accordo con il Centro Universitario Sportivo di Palermo, attualmente titolare di un accordo di co-uso con la Difesa. Il termine coinciderà con l’esordio in Coppa Italia, che si terrà a Palermo.

Una scelta, quella di rimanere in città, fortemente voluta da mister Baldini – che ha voluto rinnovare il legame della squadra con il suo territorio e con i suoi tifosi – e condivisa dallo staff sanitario rispetto all’aspetto climatico, in vista delle prime gare ufficiali previste già da fine luglio e l’inizio del campionato in pieno agosto.

Il quartier generale per giocatori e staff tecnico sarà come di consueto l’hotel Casena dei Colli, dove i rosanero alloggeranno, per spostarsi ogni giorno in pullman verso la struttura sportiva, con le sessioni atletiche e tecniche che si svolgeranno principalmente la mattina presto e nel tardo pomeriggio.

Non è da escludere che il club di viale del Fante chieda la disponibilità della struttura per tutta la stagione sportiva anche per usufruire del campo in erba naturale. In questo caso sarebbe un ritorno per il Palermo che per lunghi anni ha usufruito della struttura di Bocciadifalco e anche per qualche giorno durante il campionato di Serie D sotto la guida di Rosario Pergolizzi.