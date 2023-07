Palermo, si lavora sulla fase difensiva a Ronzone

Il report dal ritiro dei rosanero giunti al secondo giorno

1' DI LETTURA

Secondo giorno di allenamenti per la compagine allenata da Eugenio Corini. È proseguita nella giornata di lunedì 10 luglio, a Ronzone, la preparazione precampionato del Palermo.

Al mattino i rosanero, divisi in due gruppi, hanno svolto un’attivazione e circuit training in palestra ed un lavoro di didattica difensiva per reparti, mentre nel pomeriggio attivazione e mobilità, possesso palla, un’esercitazione tattica sulla fase difensiva ed una partita a tema.

Martedì 11 luglio, prima della seduta pomeridiana, il difensore Fabio Lucioni sarà presentato in conferenza stampa.