Palermo, riunione fra i sostenitori di Lagalla a Palazzo dei Normanni

Nella stanza dedicata al governo

PALERMO – Nella stanza del governo a Palazzo dei Normanni, dove nella sala d’Ercole intanto si sta discutendo il ddl stabilità, sono riuniti alcuni dirigenti dei partiti di centrodestra che appoggiano Roberto Lagalla, candidato sindaco di Palermo. All’incontro sta partecipando anche Lagalla. Sono presenti Giampiero Cannella e Roul Russo di FdI, l’ex candidata sindaca Carolina Varchi (FdI), Ruggero Razza e Alessandro Aricò di Db, Mimmo Turano dell’Udc e Filippo Tripoli, responsabile enti locali di Italia Viva.

Tutto questo si svolge mentre va a rilento dentro Sala d’Ercole l’esame del ddl di stabilità. In alcuni frangenti l’aula appare semi-vuota. Fuori dall’aula si coglie invece una certa vivacità, soprattutto in alcuni esponenti di centrodestra, argomento dei capannelli la ricerca dell’unità della coalizione per le Comunali a Palermo.

Alle 19.00 è programmata la riunione del centrodestra convocata per tentare di trovare l’unità sul candidato sindaco di Palermo. L’incontro era previsto a mezzogiorno.