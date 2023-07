Palermo, rogo in collina: evacuato il padiglione B dell’ospedale Cervello

L'aria nella zona è irrespirabile

PALERMO – I vigili del fuoco stanno evacuando il padiglione B dell’ospedale Cervello di Palermo che si trova sotto contrada Inserra, la collina alle porte del capoluogo che brucia da ore. L’aria nella zona è irrespirabile. I pompieri sono impegnati anche nelle operazioni di spegnimento dei roghi che minacciano l’ospedale.

L’evacuazione si è resa necessaria per tutelare pazienti e personale costretti per ore a inalare il fumo sprigionatosi dal rogo vicino. Le fiamme comunque sarebbero state circoscritte e non ci sarebbero danni all’ospedale.

L’evacuazione del padiglione B dell’ospedale Cervello è stata disposta dal direttore del Trauma center. Dopo che il rogo divampato nei pressi del nosocomio è state spento, l’emergenza è rientrata e i pazienti sono stati fatti rientrare nei reparti.