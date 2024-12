“Sedotto e truffato da una donna”: un ingegnere ha perso 40mila euro

La vicenda approda da Roma a Palermo

PALERMO – Avrebbe sedotto e truffato un uomo, riuscendo a farsi dare 40 mila euro. Dopo la denuncia di un ingegnere, raccontata nei mesi scorsi da Livesicilia, la Procura della Repubblica ha iscritto una donna nel registro degli indagati.

Si tratta di Tiziana Maresca, 54 anni, personaggio noto alle cronache visto che era già finita sotto processo per una vicenda simile. Nei giorni scorsi è andata prescritta l’accusa di appropriazione indebita dopo che l’imputata era stata assolta nel merito dall’ipotesi di truffa.

“Anche stavolta dimostreremo che la vicenda è andata in maniera diversa da come è stata ricostruita. Abbiamo già svolto delle indagini difensive”, spiega l’avvocato Antonio Terranova.

“Sedotto e truffato” al cellulare

La vicenda è quella che parte da Roma e approda a Palermo. Al momento c’è la ricostruzione di un ingegnere che ha riferito di avere conosciuto la donna in un sito di incontri. Si faceva chiamare Monia. Il primo approccio avvenne la sera dell’11 luglio 2021, mentre l’Italia trionfava agli Europei di calcio. L’uomo è sposato.

Si scambiarono i numeri di cellulari e iniziano a chiamarsi e a chattare via WhatsApp. Monia raccontava di essere una ragazza madre e di non riuscire ad arrivare a fine mese. “I suoi racconti mi avevano toccato, questa bambina non aveva mai potuto festeggiare un compleanno”, spiegò l’uomo.

Alla donna iniziarono ad arrivare bonifici dopo bonifici. Di fatto l’uomo si occupava di tutte le sue necessità: dall’affitto di casa all’assicurazione della macchina.

“Era un bellissimo rapporto”

“Era un bellissimo rapporto. Mi sentivo il papà della bambina”, ha aggiunto il professionista. Un giorno ha scoperto grazie le indagini della sua attuale moglie con cui ha ricucito la relazione che sarebbe finito nella rete di una truffatrice. Ha presentato una denuncia.

Il fascicolo è stato trasferito per competenza da Roma a Palermo dove Tiziana Maresca è stata iscritta nel registro degli indagati. Pochi giorni fa un’altra vicenda si è conclusa con la prescrizione dell’accusa di essersi appropriata di 250 mila euro di un uomo che si era innamorata di lei.