Il furto in zona Uditore

PALERMO – Qualcuno nella zona Uditore non riceverà la posta. Almeno quella contenuta nella Fiat Panda delle Poste rubata in via Camillo Camilliani. All’interno dell’auto c’erano anche 600 euro in contanti. I carabinieri stanno cercando di capire se ci sono delle telecamere che inquadrano il luogo del furto. Potrebbe trattarsi di un’azione non estemporanea ma pianificata. Qualcuno potrebbe avere seguito gli spostamenti della postina.