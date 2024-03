Palermo, rubinetti a secco in centro storico: disagi per hotel e residenti

Centinaia le telefonate al centralino dell'Amap

PALERMO – Nel centro storico di Palermo, da questa mattina, centinaia di residenti si sono svegliati senz’acqua. I rubinetti delle abitazioni sono a secco, tante famiglie da qualche ora vivono disagi. Stessa sorte per i turisti. Nella zona sono presenti tantissime attività ricettive. I titolari lamentano danni. Colpite anche le attività di ristorazione. Al momento i più colpiti sono i bar. Non si conoscono ancora le ragioni che hanno provocato l’interruzione della distribuzione idrica, mentre il centralino del pronto intervento dell’Amap, la società partecipata che si occupa del servizio, sta ricevendo centinaia di telefonate.

Tra i residenti circola la voce che sia in corso un intervento sui contatori. Pare che il disagio sia esteso in diverse zone del centro: via Cavour, via Vincenzo Riolo, piazza XIII Vittime e strade limitrofe. “Al momento abbiamo delle riserve – spiega Alessandro Azzimati, titolare di un ristorante in via Cavour – ma non sappiamo per quanto tempo possiamo andare avanti. Il danno può essere importante, penso alle tantissime strutture ricettive”.