Tappo di via Roma, polemica sui meriti della riapertura

L'ex assessore Prestigiacomo commenta l'annuncio del suo successore Orlando

1' DI LETTURA

PALERMO – È polemica attorno al cantiere di via Roma dopo l’annuncio che presto il tappo tra via Ammiraglio Gravina e via Emerico Amari sarà eliminato. “In settimana la strada sarà riasfaltata e successivamente sarà pronta per la riapertura”, ha promesso l’assessore comunale ai Lavori pubblici Totò Orlando.

Nei giorni scorsi si è detto che il blocco ai lavori fosse legato alla sola mancanza dell’asfalto. Ma l’ex assessore ai lavori pubblici Maria Prestigiacomo non ci sta. “Non è vero che non c’era nessun intervento da fare – afferma in una nota diffusa alla stampa -: fino a poco tempo fa quello era l’accesso in cui si stava scavando la galleria tra il pozzo e quello in via Guardione”.

L’ex assessore della giunta di Leoluca Orlando spiega che “soltanto un mese fa l’impresa è stata in grado di spostare le macchine e l’accesso alla galleria in via Guardione per potere riaprire Via Roma”. Allo stesso tempo “sono stati anche ordinati i solai di copertura e una volta effettuato il collaudo si potrà asfaltare e riaprire”.

Poi arriva l’attacco politico: “Come al solito la verità viene addomesticata a proprio uso e consumo. Questo spostamento di lavori in via Guardione si poteva fare soltanto adesso, quindi i lavori non erano finiti da un anno e via Roma sarà aperta quando arriveranno i solai di copertura della strada . Cosa che oggi, non ieri, avremmo fatto anche noi. L’assessore Orlando – conclude Prestigiacomo – la smetta di dire bugie e di vantarsi di cose che non ha fatto”.