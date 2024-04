Palermo-Sampdoria, l’esordio di Mignani: le probabili formazioni

Nuova era in casa rosanero

PALERMO – Inizia una nuova era in casa rosanero. Dopo l’esonero di Eugenio Corini, il nuovo allenatore del club di viale del Fante, Michele Mignani, proverà a dare una scossa al suo Palermo a partire dalla gara interna di oggi contro la Sampdoria (calcio d’inizio alle ore 16.15). Un cambio in panchina arrivato a pochi giorni dal match che metterà di fronte a Mignani i blucerchiati guidati da Andrea Pirlo, reduci da un periodo molto positivo. E proprio Genova sembra essere nel destino della nuova guida tecnica dei rosa: Mignani, infatti, è nato nel capoluogo ligure e deve il suo esordio in Serie A (da calciatore) proprio alla Samp.

Il Palermo ha vissuto una settimana turbolenta. Dopo la sconfitta con il Pisa del turno precedente, nel giorno di Pasquetta, la posizione di Corini sulla panchina dei siciliani ha iniziato ad essere seriamente a rischio. Mercoledì 3 aprile, dunque, è arrivata la decisione finale di sostituire l’allenatore bresciano con il tecnico ex Bari. Quattro sconfitte nelle ultime cinque gare e ben 14 gol subiti nelle stesse partite non hanno permesso al Genio di proseguire la sua avventura nel capoluogo siciliano. Mignani, arrivato lo stesso mercoledì sera in città, con un allenamento e una rifinitura a disposizione, proverà a invertire il trend negativo in vista delle ultime sette giornate della regular season, a partire proprio dal match interno contro i liguri.

La Sampdoria di Andrea Pirlo, che all’andata ha battuto i rosanero di misura allo stadio “Luigi Ferraris”, arriva al match contro i siciliani da un momento molto positivo. Quattro successi negli ultimi cinque incontri hanno rilanciato i blucerchiati nella classifica del campionato di Serie B. Adesso la Samp, infatti, occupa il settimo posto in graduatoria con 43 punti e ha accorciato la distanza dal Palermo portandola a sole sei lunghezze (rosanero sesti con 49 punti). Un’occasione ghiotta per gli uomini di mister Pirlo, che dovranno però capire come reagiranno Brunori e compagni al cambio di allenatore.

Le probabili formazioni

Mister Mignani ha quasi sempre usato il 4-3-1-2 o il 4-3-3 come modulo di riferimento. E probabilmente, con il poco tempo a disposizione avuto, opterà per il secondo schieramento dei suoi che già hanno nelle corde alcuni automatismi con questa formazione. Lucioni dovrebbe tornare ad essere titolare, ma in mediana scelte quasi obbligate per la nuova guida tecnica del Palermo.

L’allenatore della Samp, invece, dovrebbe optare per un 3-5-1-1. Pirlo cerca di sfruttare il posizionamento in campo dei suoi giocatori per garantire una buona fase difensiva con il giusto peso in attacco. Dovrebbe partire dal primo minuto l’ex rosa Verre, alle spalle del centravanti De Luca. Buone chance di titolarità anche per Kasami, altro calciatore ex Palermo.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Diakité, Lucioni, Ceccaroni, Lund; Henderson, Stulac, Segre; Di Mariano, Brunori, Di Francesco.

SAMPDORIA (3-5-1-1): Stankovic; Leoni, Gonzalez, Ghilardi; Stojanovic, Kasami, Yepes, Darboe, Barreca; Verre; De Luca.