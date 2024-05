Palermo-Sampdoria, oltre 30 mila i biglietti venduti: anche Soriano in città

Il "Barbera" verso il tutto esaurito

Tutti uniti verso un unico obiettivo. Così il Palermo si sta preparando al turno preliminare dei playoff di Serie B. Venerdì sera, allo stadio “Renzo Barbera”, i rosanero ospiteranno la Sampdoria di Andrea Pirlo. Il match è a eliminazione diretta e il Palermo ha due risultati utili su tre a disposizione per passare il turno.

I tifosi del Palermo, come già dimostrato nel corso della regular season, non faranno mancare il loro supporto. Sono già ben 30.452 i biglietti venduti per l’incontro con i blucerchiati. A due giorni dalla gara, i sostenitori della squadra rosanero viaggiano spediti verso il tutto esaurito nell’impianto sportivo di viale del Fante.

E per non farsi mancare nulla, la compagine guidata da Michele Mignani ha anche ricevuto la visita da parte di Ferran Soriano. L’amministratore delegato del City Football Group ha salutato squadra, staff e dirigenza al Palermo CFA di Torretta. Lo scrive Gianluca Di Marzio sul proprio sito web.

Un segnale importante in vista della prima partita dei playoff, che dimostra il massimo supporto della casa madre in vista del prossimo impegno. Insieme all’avvocato Alberto Galassi, membro del consiglio d’amministratore del Palermo e nel board del City Footbal Group, Soriano ha raggiunto Palermo con un volo da Londra.