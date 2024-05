Palermo-Sampdoria, al via i playoff di Serie B: le probabili formazioni

Le possibili scelte dei due allenatori

PALERMO – Il giorno di Palermo-Sampdoria è arrivato. Questa sera si gioca il turno preliminare dei playoff di Serie B e allo stadio “Renzo Barbera” si affrontano sesta contro settima. Un big match che ha già il sapore di Serie A per il blasone delle due squadre e per il valore delle tifoserie, le più presenti sugli spalti in serie cadetta. Alle 20.30 il fischio d’inizio della gara a eliminazione diretta.

Il Palermo di Michele Mignani arriva al match da sesta in classifica e con il vantaggio di avere a disposizione due risultati utili su tre. Nell’ultima gara di regular season i rosanero hanno vinto di misura contro il Sudtirol, riportando entusiasmo nel gruppo squadra e tra i tifosi (33.000 circa gli spettatori previsti al “Barbera”). I siciliani, comunque, non vincono in casa dal 17 febbraio (3-0 ai danni del Como).

La Samp, che dopo la stagione regolare è arrivata settima, è costretta a vincere per passare il turno. In caso di parità, infatti, prima si andrà ai tempi supplementari e al termine di questi, se il risultato non dovesse cambiare, andrebbe avanti la squadra meglio classificata tra le due (quindi i rosanero). I blucerchiati di Andrea Pirlo sono in un ottimo periodo di forma: nelle ultime undici partite hanno ottenuto ben 24 punti.

Nella sfida d’andata della stagione regolare i liguri hanno vinto di misura al “Ferraris” nel novembre del 2023. Il match di ritorno, al “Barbera”, è terminato 2-2 e fu la gara d’esordio di mister Mignani sulla panchina del Palermo, il 6 aprile del 2024.

Palermo-Sampdoria, le probabili formazioni

L’allenatore dei rosanero mantiene la difesa a tre. In porta confermato Desplanches, con Graves che prende il posto di Nedelcearu squalificato (in reparto anche Lucioni e Ceccaroni). La linea mediana potrebbe diventare a quattro e torna Gomes in mezzo al campo, insieme a Segre. Brunori sarà la punta e alle sue spalle agiranno Ranocchia e Di Franesco.

Anche Andrea Pirlo dovrebbe schierare i suoi con un 3-4-2-1. L’ex Palermo Kasami e Yepes saranno in mezzo al campo, con ai lati Depaoli e Barreca. Borini ed Esposito a supporto di De Luca che farà il centravanti. Dovrebbe partire dalla panchina l’altro ex rosa, Valerio Verre.

PALERMO (3-4-2-1): Desplanches; Graves, Lucioni, Ceccaroni; Diakité, Segre, Gomes, Lund; Ranocchia, Di Francesco; Brunori.

SAMPDORIA (3-4-2-1): Stankovic; Piccini, Gonzalez, Ghilardi; Depaoli, Kasami, Yepes, Barreca; Borini, Esposito; De Luca.