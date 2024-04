Palermo-Sampdoria 2-1, Mancuso la ribalta in pochi minuti – LIVE

La diretta testuale del match tra i rosanero e i blucerchiati

PALERMO – Al “Barbera” è un nuovo inizio per il Palermo. Mister Michele Mignani fa il suo debutto sulla panchina dei rosanero nel match contro la Sampdoria di Andrea Pirlo.

La partita

Articolo in aggiornamento

37′ – Ci prova di testa De Luca servito con un cross da Verre, para con facilità Pigliacelli

33′ – Giallo per Lucioni

32′ – Tentativo di conclusione di Stulac dalla lunga distanza su calcio di punizione, palla fuori alla sinistra di Stankovic

28′ – GOL DEL PALERMO! Risultato ribaltato immediatamente da parte dei padroni di casa! Stulac batte una punizione precisa, Segre la allunga di testa e Mancuso sotto porta non sbaglia

23′ – GOL DEL PALERMO! Sul dischetto va Brunori che spiazza Stankovic e va in gol. Risultato subito riequilibrato dai rosanero

21′ – Calcio di rigore per il Palermo! Ghilardi colpisce Brunori in area rosanero, il numero 9 è stato lanciato in verticale da Ceccaroni

20′ – GOL DELLA SAMPDORIA! Leoni anticipa due rosanero in area e riesce a far passare la sfera sotto le gambe di Pigliacelli, ospiti in vantaggio

18′ – La Samp prova a costruire con passaggi ravvicinati e giocate sulle corsie esterne, mentre i siciliani vanno alla ricerca del gol con alcune verticalizzazioni direttamente dalla propria metà campo

10′ – Poche azioni pericolose e fase di studio tra le due squadre dopo i primi minuti di gioco. Novità in casa rosa, il Palermo sta giocando con la difesa a tre

Ore 16.18 – Primo pallone affidato ai padroni di casa, inizia il match

Ore 16.14 – Palermo e Sampdoria entrano sul terreno di gioco del “Barbera”, soliti saluti di rito prima del match

Ore 16.00 – Le due compagini rientrano negli spogliatoi, si comincia alle 16.15

Ore 15.40 – Squadre in campo per il riscaldamento

Il tabellino

PALERMO: Pigliacelli, Lund, Lucioni, Stulac, Mancuso, Segre, Brunori (Cap.), Di Mariano, Di Francesco, Diakité, Ceccaroni. A disposizione: Desplanches, Kanuric, Graves, Insigne, Marconi, Nedelcearu, Buttaro, Soleri, Aurelio, Henderson, Traorè. Allenatore: Mignani.

SAMPDORIA: Stankovic, Barreca, De Luca, Verre, Kasami (Cap.), Yepes, Gonzalez, Stojanovic, Leoni, Darboe, Ghilardi. A disposizione: Ravaglia, Askildsen, Pedrola, Lotjonen, Borini, Alvarez, Giordano, Depaoli, Murru, Girelli, Conti, Ntanda. Allenatore: Pirlo.

ARBITRO: Giua (Olbia). AA1: Di Gioia (Nola). AA2: Fontemurato (Roma 2). IV UFFICIALE: Frascaro (Firenze). VAR: Maggioni (Lecco). AVAR: Paterna (Teramo).

MARCATORI: 20′ Leoni (S), 23′ Brunori (P), 28′ Mancuso (P).

NOTE: Ammoniti: Lucioni (P).