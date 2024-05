Palermo-Sampdoria, il “Barbera” è il fattore in più per i rosanero

Lo stadio palermitano si avvia a riempirsi. Oggi parte la vendita libera

PALERMO – I rosanero di Michele Mignani possono sfruttare a loro favore un grande vantaggio in vista del turno preliminare dei playoff. Contro la Sampdoria, infatti, il Palermo giocherà allo stadio “Renzo Barbera” venerdì sera (calcio d’inizio alle 20.30): l’impianto sportivo di viale del Fante, probabilmente, sarà uno degli elementi più da temere per la compagine di Andrea Pirlo.

La vendita dei biglietti per la gara contro i blucerchiati, iniziata sabato 11 maggio in prelazione per gli abbonati stagionali, ha già registrato un ottimo successo. Fino alle 23.59 di lunedì 13 maggio chi era in possesso dell’abbonamento per la regular season ha potuto acquistare fino a due biglietti per il primo turno dei playoff. E i numeri hanno mantenuto le aspettative (l’ultimo aggiornamento ufficiale dice 14.673 biglietti staccati).

Il ricordo più recente che lega i playoff al Palermo è sicuramente la vittoria degli spareggi promozione della Serie C 2021/2022. La cavalcata sotto la guida di Silvio Baldini, che si è conclusa con la promozione in Serie B appunto, ha lasciato tutti a bocca aperta, anche e soprattutto per la partecipazione dei tifosi palermitani, sia in casa ma anche in trasferta.

Palermo-Sampdoria, al via la vendita libera

A partire dalle ore di 13.00 di oggi, martedì 14 maggio, prenderà il via la vendita libera. Gli abbonati che non avranno esercitato il diritto di prelazione nella prima fase, potranno comunque usufruire della scontistica e del secondo biglietto a loro dedicati anche nella seconda fase. Dunque l’accesso ai tagliandi per la gara al “Barbera” sarà aperto a tutti.

E sicuramente il dato degli spettatori presenti crescerà ulteriormente. Il “Barbera” si avvia a riempirsi per diventare una vera e propria bolgia. I tifosi del Palermo hanno già abituato appassionati e addetti ai lavori al pienone, soprattutto in partite fondamentali come quella che si giocherà venerdì sera. I rosanero hanno a disposizione due risultati su tre per passare il turno e potranno contare sull’instancabile supporto dei tifosi di casa.

In stagione il club di viale del Fante ha mantenuto una media di oltre 22.700 spettatori a partita tra le mura amiche: così il Palermo è la seconda squadra con più presenze allo stadio in Serie B, proprio dopo la Sampdoria che supera una media di 22.800. Nella stagione regolare appena conclusa, il record (anche di tutto il campionato) di tifosi sugli spalti al “Barbera” è arrivato contro il Como: 31.211 i supporter siciliani presenti. E l’obiettivo sarà eguagliare e possibilmente superare questo dato.