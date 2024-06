Oroscopo del giorno: sabato 8 giugno 2024

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo del giorno di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali sono le previsioni dell’8 giugno 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al sorgere del nuovo sole.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Vergine, le previsioni dell’8 giugno

♈ Ariete

Oggi, caro Ariete, il tuo entusiasmo contagioso potrebbe portarti a tentare di risolvere tutti i problemi del mondo con una sola mossa. Peccato che finirai solo per creare nuovi guai. Gli altri non capiranno la tua genialità e penseranno che sei solo un po’ su di giri. Voto: 6 Consiglio delle stelle siciliane: “Nun fari u pisci spata, ca poi ti trovi mpignatu”. “Ariete, oggi è megghiu ca ti curi e nun ti fimminizzi troppo, picchì rischi di fari dannu.”

♉ Toro

Toro, oggi il tuo proverbiale buon senso si prenderà una vacanza. Potresti trovarti a discutere di filosofia con il barista o a cercare di convincere il tuo capo dell’importanza delle pause caffè di 45 minuti. Buona fortuna con questo! Voto: 5 Consiglio delle stelle siciliane: “Chi si ferma è perduto, ma chi corre troppo si spanna”. “Toro, oggi fari bbona figura si ti fermi ogni tantu e pensi chi fa na cosa alla vota.”

♊ Gemelli

Gemelli, oggi la tua doppia personalità potrebbe creare qualche confusione. Mentre una parte di te vuole rilassarsi, l’altra è pronta per una maratona di attività. Il risultato? Un caos organizzato, ma divertente. Voto: 7 Consiglio delle stelle siciliane: “Vadda unni metti i peri, ca duci e amaru nun si mischiano”. “Gemelli, ogni tantu vaddati unni cammini, picchì se ti sciddichi, ti trovassi a rumpiri.”

♋ Cancro

Cancro, oggi sarai un concentrato di emozioni. Le tue lacrime saranno come un rubinetto che perde e la tua dolcezza farà venire il diabete a chi ti sta intorno. Ricordati di portare fazzoletti extra. Voto: 6 Consiglio delle stelle siciliane: “Pigliati ‘na bedda granita, ca magari ti passa”. “Cancro, oggi si na cascata di emozioni, pigliati na pausa cu na bedda granita.”

♌ Leone

Leone, oggi sarai il re della giungla… della burocrazia. Tutti i tuoi sforzi per brillare saranno soffocati da scartoffie e compiti noiosi. Ma non ti preoccupare, troverai comunque un modo per farti notare. Voto: 6.5 Consiglio delle stelle siciliane: “Nun ti fari troppu notari, ca poi cchiù ci pensi, cchiù ti consumi”. “Leone, oggi nun t’astutari troppu, ca la burocrazia si mangia puru u re.”

♍ Vergine

Vergine, oggi la tua precisione sarà messa alla prova. Non importa quanto tu pianifichi, qualcosa andrà storto e dovrai improvvisare. Respira profondamente e ricorda che anche i dettagli possono essere ridicoli. Voto: 6 Consiglio delle stelle siciliane: “Accetta chistu, picchì nun semu tutti perfetti”. “Vergine, oggi ridi di te stissu, picchì certi cosi nun si pònnu cuntrullari.”

Oroscopo del giorno: da Bilancia a Pesci, le previsioni dell’8 giugno 2024

♎ Bilancia

Bilancia, oggi passerai la giornata cercando di mantenere l’equilibrio tra lavoro e relax, ma finirai per non fare né l’uno né l’altro. La tua indecisione cronica ti porterà a continui cambi di programma. Voto: 5.5 Consiglio delle stelle siciliane: “Scegli una cosa e falla bona, ca ccu troppi pinsèri si fa malanni”. “Bilancia, oggi si comu un’onda, ma scegli una cosa e poi fila drittu.”

♏ Scorpione

Scorpione, oggi la tua intensità sarà fuori scala. Tutti noteranno il tuo sguardo penetrante e le tue battute sarcastiche. Alcuni apprezzeranno, altri scapperanno. Prendi nota di chi resta. Voto: 7.5 Consiglio delle stelle siciliane: “Nun ti cocciari troppo, ca poi stanchi”. “Scorpione, oggi usa a tua intensità ccu caudela, picchì certi nun sunnu pronti.”

♐ Sagittario

Sagittario, oggi il tuo spirito libero ti porterà a considerare un viaggio spontaneo… al supermercato. Tutte le tue avventure si limiteranno alla corsia degli snack. La prossima volta, forse, un vero viaggio? Voto: 5 Consiglio delle stelle siciliane: “Nun fari u vuciuni, ca poi tutti t’ascoltanu”. “Sagittario, oggi u to viaggiu è limitatu, ma godi puru di chistu, ca l’avventura è antra vota.”

♑ Capricorno

Capricorno, oggi sarai talmente concentrato sui tuoi obiettivi che ti dimenticherai di tutto il resto. Scoprirai alla fine della giornata che forse era meglio rilassarsi un po’. I traguardi possono aspettare. Voto: 6.5 Consiglio delle stelle siciliane: “Nun ti scantari si nun arrivi, ca ogni tantu si pò riposari”. “Capricorno, oggi nun t’affruntari troppu, ca certi voti è megghiu ripusari.”

♒ Acquario

Acquario, oggi le tue idee rivoluzionarie saranno accolte con lo stesso entusiasmo di un gatto bagnato. Ma non ti scoraggiare, continua a pensare fuori dagli schemi, anche se nessuno ti capisce. Voto: 6 Consiglio delle stelle siciliane: “Fatti capiri, picchì parri comu un marzianu”. “Acquario, oggi i tò idei sunnu stravaganti, ma nun ti scuraggiare, un jornu ti capirannu.”

♓ Pesci

Pesci, oggi sarai così immerso nei tuoi sogni che dimenticherai la realtà. Può darsi che tu sbatta contro un paio di muri o dimentichi di fare qualcosa di importante. La buona notizia? I tuoi sogni sono bellissimi. Voto: 5.5 Consiglio delle stelle siciliane: “Svegliati ogni tantu, ca sennò finisci ncuddatu”. “Pesci, oggi vivi nel tò mondu, ma ogni tantu svigghiti, picchì la realtà aspetta.”

Classifica di sabato 8 giugno 2024: dal primo all’ultimo segno

1 – Scorpione

2 – Gemelli

3 – Leone

4 – Capricorno

5 – Ariete

6 – Vergine

7 – Acquario

8 – Cancro

9 – Pesci

10 – Bilancia

11 – Toro

12 – Sagittario

