Sassi contro un autobus a Palermo: è il quarto assalto in pochi giorni

Sfondato il finestrino del conducente

PALERMO – Non si fermano le sassaiole contro i mezzi dell’Amat a Palermo. Stavolta è stata presa di mira la linea 614, che porta a Mondello. Un gruppo di ragazzini ha lanciato sassi contro l’autobus che stava effettuando una delle fermate, sfondando il finestrino lato conducente.

Momenti di paura per i passeggeri e per l’autista, che non è rimasto ferito soltanto per puro caso: ha lanciato l’allarme e sul posto sono arrivati carabinieri che hanno accertato il danneggiamento. Ora è caccia ai giovani entrati in azione, che si sono allontanati velocemente facendo perdere le proprie tracce.

Quarto assalto in pochi giorni

Si tratta del quaro attacco nel giro di pochi giorni. A fine gennaio sono state prese di mira altre tre vetture, prima della linea 246 e ventiquattro ore dopo della linea 108, al capolinea dell’ospedale Civico. Poi è stato colpito anche l’autobus della linea 731 in via Papa Sergio.

Mistretta: “Situazione allarmante”

Nei primi due casi sono andati in frantumi i vetri laterali dei mezzi, il terzo assalto ha invece provocato gravi danni al parabrezza anteriore. Il presidente dell’Amat, Giuseppe Mistretta, ha in quell’occasione parlato di “situazione allarmante”, annunciando la richiesta di un intervento alla prefettura per deviare alcune linee.